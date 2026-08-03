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Военные Италии высадились на танкер под флагом Камеруна для проверки

Итальянские военные высадились на нефтяной танкер под флагом Камеруна для проверки его происхождения. Операцию провели у острова Пантеллерия в Средиземном море, сообщило Минобороны Италии.

К судну направили патрульный корабль ближней морской зоны типа «Паоло Эмилио Таон ди Ревель». Военные добрались до танкера на вертолёте.

По данным министерства, Евросоюз внёс танкер в санкционный список. Итальянские специалисты изучают собранные на борту сведения и документы.

Ранее сообщалось, что Италия задержала танкер Toa Payoh в Средиземном море. Минобороны страны заявило, что судно якобы входит в российский «теневой флот». Военные досмотрели танкер под флагом Камеруна во время операции миссии Евросоюза EUNAVFOR MED Irini. По данным итальянского ведомства, Евросоюз включил судно в санкционный список.

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