Военные Италии высадились на танкер под флагом Камеруна для проверки

Ранее сообщалось, что Италия задержала танкер Toa Payoh в Средиземном море. Минобороны страны заявило, что судно якобы входит в российский «теневой флот». Военные досмотрели танкер под флагом Камеруна во время операции миссии Евросоюза EUNAVFOR MED Irini. По данным итальянского ведомства, Евросоюз включил судно в санкционный список.