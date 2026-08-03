Производители хлопка Китая отвергли обвинения в использовании принудительного труда

Китайская хлопковая ассоциация (CCA) заявила о нарушении правил международной торговли со стороны США. Накануне американское Министерство внутренней безопасности внесло 43 китайских компании в черный список за использование принудительного труда уйгуров.
Текст заявления приводит агентство «Синьхуа». В нем указано, что утверждения об использовании принудительного труда не имеют фактической и правовой основы. Ассоциация также добавила, что в регионе проживания уйгуров — Синьцзяне — более 90% хлопка собирается с помощью машин, и автоматизация охватывает всю производственную цепочку.
По мнению Китайской хлопковой ассоциации, США стремятся политизировать вопросы прав человека и использовать их для сдерживания текстильной промышленности Китая. Санкции подорвут стабильность глобальных цепочек производства и поставок хлопка, написано в заявлении.
С 2021 года в США действует закон, запрещающий использовать продукцию, при производстве которой использовался принудительный труд уйгуров. О преследовании населения Синьцзян-Уйгурской автономии, которое преимущественно исповедует ислам, многократно сообщали правозащитные и международные организации.
В предыдущий раз США пополняли черный список китайских компаний в январе 2025 года. Тогда в перечень были добавлены 37 компаний.