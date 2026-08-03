Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производители хлопка Китая отвергли обвинения в использовании принудительного труда

Китайская хлопковая ассоциация (CCA) заявила о нарушении правил международной торговли со стороны США. Накануне американское Министерство внутренней безопасности внесло 43 китайских компании в черный список за использование принудительного труда уйгуров.

Китайская хлопковая ассоциация (CCA) заявила о нарушении правил международной торговли со стороны США. Накануне американское Министерство внутренней безопасности внесло 43 китайских компании в черный список за использование принудительного труда уйгуров.

Текст заявления приводит агентство «Синьхуа». В нем указано, что утверждения об использовании принудительного труда не имеют фактической и правовой основы. Ассоциация также добавила, что в регионе проживания уйгуров — Синьцзяне — более 90% хлопка собирается с помощью машин, и автоматизация охватывает всю производственную цепочку.

По мнению Китайской хлопковой ассоциации, США стремятся политизировать вопросы прав человека и использовать их для сдерживания текстильной промышленности Китая. Санкции подорвут стабильность глобальных цепочек производства и поставок хлопка, написано в заявлении.

С 2021 года в США действует закон, запрещающий использовать продукцию, при производстве которой использовался принудительный труд уйгуров. О преследовании населения Синьцзян-Уйгурской автономии, которое преимущественно исповедует ислам, многократно сообщали правозащитные и международные организации.

В предыдущий раз США пополняли черный список китайских компаний в январе 2025 года. Тогда в перечень были добавлены 37 компаний.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше