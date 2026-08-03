Производители хлопка Китая отвергли обвинения в использовании принудительного труда

Текст заявления приводит агентство «Синьхуа». В нем указано, что утверждения об использовании принудительного труда не имеют фактической и правовой основы. Ассоциация также добавила, что в регионе проживания уйгуров — Синьцзяне — более 90% хлопка собирается с помощью машин, и автоматизация охватывает всю производственную цепочку.