Аналитик Лазарева: ряду россиян положена компенсация 50% стоимости полиса ОСАГО

«Право на эту компенсацию имеют инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их законные представители (опекуны, попечители), а также родители или усыновители детей с инвалидностью. Для того чтобы получить эту выплату, в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) должна быть запись, что человеку необходим автомобиль по медицинским показаниям», — подчеркнула собеседница RT.