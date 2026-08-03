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Аналитик Лазарева: ряду россиян положена компенсация 50% стоимости полиса ОСАГО

Выплата в размере 50% цены полиса ОСАГО — это федеральная льгота, положенная отдельным категориям граждан. В некоторых субъектах есть дополнительные меры поддержки. Например, в Москве инвалиды могут получить дополнительную компенсацию из городского бюджета.

Источник: RT на русском

Выплата в размере 50% цены полиса ОСАГО — это федеральная льгота, положенная отдельным категориям граждан. В некоторых субъектах есть дополнительные меры поддержки. Например, в Москве инвалиды могут получить дополнительную компенсацию из городского бюджета.

Как объяснила в беседе с RT руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева, условия такой региональной выплаты лучше уточнять отдельно — в местном отделении СФР, МФЦ или на региональном портале госуслуг.

«Право на эту компенсацию имеют инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их законные представители (опекуны, попечители), а также родители или усыновители детей с инвалидностью. Для того чтобы получить эту выплату, в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) должна быть запись, что человеку необходим автомобиль по медицинским показаниям», — подчеркнула собеседница RT.

Отмечается, что сама по себе инвалидность без такой формулировки права на выплату не даёт.

«Компенсацию может получить тот, кто лично оплатил полис и указан в договоре как страхователь (владелец). Если полис оформлял представитель, он тоже имеет право на выплату, но должен быть вписан в полис как водитель», — разъяснила специалист.

Важно помнить, что компенсация не бессрочна, предоставляется только на один автомобиль в течение одного календарного года и не распространяется на другие виды моторного страхования, такие как каско, предупредила эксперт.

РИА Новости.

«В полисе ОСАГО может быть указано не более трёх водителей: сам инвалид (или его представитель) и ещё максимум два человека. Полисы с неограниченным числом водителей (мультидрайв) под льготу не подпадают. Кроме того, полис ОСАГО должен действовать на момент обращения в страховую компанию», — добавила Лазарева.

По её словам, получить компенсацию можно двумя способами.

«В беззаявительном порядке компенсацию получают те, кто при оформлении полиса указывает свой СНИЛС, а в государственных базах (Федеральный реестр инвалидов, ЕГИССО) уже есть сведения об инвалидности, записи в ИПРА и привязанном банковском счёте. В этом случае Социальный фонд (СФР) сам проверяет данные и перечисляет компенсацию автоматически», — добавила эксперт.

Обычно деньги приходят на ту же карту, куда зачисляется пенсия, отметила специалист.

«Если каких-то данных в системах не хватило, действует заявительный порядок. Так может случиться, если, например, не передали сведения из страховой, нет реквизитов счёта или запись в ИПРА появилась недавно. Заявление на компенсацию можно подать через “Госуслуги”, лично в клиентской службе СФР или в МФЦ», — заключила собеседница RT.

Ранее в Госдуме напомнили, что ряд категорий граждан имеют льготу на проезд в отпуск.

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