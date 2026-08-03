Эксперт Киселев сообщил о тоннелях ВСУ у Славянска и Краматорска

ЛУГАНСК, 3 августа. /ТАСС/. Боевики Вооруженных сил Украины вырыли технологические тоннели у Славянска и Краматорска в Донецкой Народной Республике для передвижения, сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.
По его словам, основная задача российских сил, действующих в дружковской городской общине, — выйти на южные окраины Краматорска и зацепиться за них.
«От Краматорска и до самого Славянска, насколько мы понимаем, у украинских боевиков вырыты технологические тоннели. Они используются для передвижения мотоциклов, скутеров, мопедов, но не тяжелой техники», — сказал он.
Киселев отметил, что противник создает подобные тоннели и на других участках фронта, в том числе на запорожском участке — правом берегу реки Днепр.