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Эксперт Киселев сообщил о тоннелях ВСУ у Славянска и Краматорска

Украинские солдаты вырыли ходы для передвижения, сообщил он.

ЛУГАНСК, 3 августа. /ТАСС/. Боевики Вооруженных сил Украины вырыли технологические тоннели у Славянска и Краматорска в Донецкой Народной Республике для передвижения, сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

По его словам, основная задача российских сил, действующих в дружковской городской общине, — выйти на южные окраины Краматорска и зацепиться за них.

«От Краматорска и до самого Славянска, насколько мы понимаем, у украинских боевиков вырыты технологические тоннели. Они используются для передвижения мотоциклов, скутеров, мопедов, но не тяжелой техники», — сказал он.

Киселев отметил, что противник создает подобные тоннели и на других участках фронта, в том числе на запорожском участке — правом берегу реки Днепр.

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