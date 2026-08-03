Мендель назвала Зеленского главным выгодоприобретателем конфликта с Россией

Она также утверждает, что вокруг украинского руководства сформировался круг компаний, связанных с приближенными к власти лицами, которые получают значительное финансирование из Евросоюза. Кроме того, поддержка со стороны ряда западных политиков во многом обусловлена их нежеланием ставить под сомнение ранее принятые решения.