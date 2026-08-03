Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью французскому изданию подвергла резкой критике украинское руководство. Она заявила, что нынешний конфликт с Россией, по ее мнению, способствует сохранению действующей власти.
«Зеленский — главный бенефициар этого конфликта. Именно он позволяет ему оставаться у власти, ведь выборы отменили», — отметила Мендель.
Она также утверждает, что вокруг украинского руководства сформировался круг компаний, связанных с приближенными к власти лицами, которые получают значительное финансирование из Евросоюза. Кроме того, поддержка со стороны ряда западных политиков во многом обусловлена их нежеланием ставить под сомнение ранее принятые решения.
По словам бывшего пресс-секретаря, конфликт негативно сказался на доверии граждан к государственным институтам и привел к серьезным последствиям для страны. Она заявила, что Украина продолжает нести значительные человеческие, территориальные и экономические потери, выразив обеспокоенность дальнейшим развитием ситуации.
Ранее Мендель заявила, что коррупционные скандалы на Украине создают впечатление, что при Владимире Зеленском государство функционирует по мафиозным принципам.