Балынин назвал число пенсионных баллов, начисляемых при средней зарплате

Работник со средним доходом в 114 тыс. рублей сформирует в 2026 году около 4,6 пенсионного балла, сообщил доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.
Об этом эксперт рассказал ТАСС. По его словам, такой показатель достигается при нынешнем уровне оплаты труда.
Балынин уточнил, что по итогам прошлого года средние зарплаты в стране выросли на 14,28%, достигнув 101 784 рублей. Эксперт полагает, что в текущем году рост продолжится.
«При зарплате в 114 тыс. рублей в 2026 году у работника будет сформировано 4,592 ИПК, а при зарплате в 120 тыс. рублей — 4,834 ИПК», — привёл он конкретные цифры.
В целом за 2026 год, по его оценке, средний заработок составит от 114 до 120 тыс. рублей.
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