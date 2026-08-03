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«Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы предотвратили за неделю 138 атак противника

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донецке противник пытался ударить по электроподстанции с помощью самолетного дрона «FP-2», вооруженного 100 кг осколочно-фугасной боеголовкой.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донецке противник пытался ударить по электроподстанции с помощью самолетного дрона «FP-2», вооруженного 100 кг осколочно-фугасной боеголовкой.

В Макеевке перехвачен украинский дрон «Блискавка» с осколочно-фугасной боеголовкой. Вблизи ЖД-узла под Шахтерском сводными МОГ сбиты дроны «Hornet», «Darts», «Батон» с осколочно-фугасными боезарядами. В Горловке украинские террористы пытались ударить по скоплению людей на рынке, котельной и мирным кварталам с помощью дронов «Батон».

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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