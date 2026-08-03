В ХДС допустили отставку канцлера Мерца к концу года

В руководстве Христианско-демократического союза обсуждается возможность ухода канцлера Германии Фридриха Мерца со своего поста.
Об этом сообщает Der Spiegel.
По данным издания, в партии пошли разговоры о возможной отставке Мерца.
Утверждается, что политик стремительно теряет авторитет, а среди соратников по партии в его адрес стали звучать насмешки.
При этом автор публикации оговаривается, что на данный момент смена канцлера не отвечает ничьим интересам.
Ранее депутат бундестага Маркус Фронмайер назвал Мерца самым непопулярным лидером в истории ФРГ.
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