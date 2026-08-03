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В ХДС допустили отставку канцлера Мерца к концу года

В руководстве Христианско-демократического союза обсуждается возможность ухода канцлера Германии Фридриха Мерца со своего поста.

В руководстве Христианско-демократического союза обсуждается возможность ухода канцлера Германии Фридриха Мерца со своего поста.

Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, в партии пошли разговоры о возможной отставке Мерца.

Утверждается, что политик стремительно теряет авторитет, а среди соратников по партии в его адрес стали звучать насмешки.

При этом автор публикации оговаривается, что на данный момент смена канцлера не отвечает ничьим интересам.

Ранее депутат бундестага Маркус Фронмайер назвал Мерца самым непопулярным лидером в истории ФРГ.

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