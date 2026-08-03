Постпред России при ОДКБ: доктрина организации разрешает использовать ядерное оружие

Как добавил постпред, стратегия называет возможный рост числа стран, обладающих ядерным потенциалом, одним из современных вызовов. Кроме того, в число угроз также входит распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки.
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