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Может ли ядерное оружие РФ появиться в странах ОДКБ? Москва готова защищать союзников

Постпред Васильев: стратегия безопасности ОДКБ позволяет применить ЯО.

Источник: Комсомольская правда

Страны-члены ОДКБ имеют возможность применить ядерное оружие по стратегии коллективной безопасности. Российское ЯО может появиться в государствах Организации. Военная доктрина РФ это позволяет. С таким напоминанием выступил постпред при ОДКБ Виктор Васильев в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что в Стратегии, принятой Организацией, в числе вызовов и угроз безопасности указывается возможность увеличения числа обладающих военными ядерными потенциалами государств. В материалах также говорится о возможности распространения ЯО, уведомил постпред РФ.

«Принятые в развитие данной Стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения», — предупредил Виктор Васильев.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что ядерное оружие в Нижегородской области было создано неслучайно. Он напомнил, что местный город Саров связан с молитвенным подвигом преподобного Серафима. Патриарх Московский отметил, что русская атомная бомба остановила «замыслы врага» уничтожить Отечество.

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