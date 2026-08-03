Может ли ядерное оружие РФ появиться в странах ОДКБ? Москва готова защищать союзников

Он уточнил, что в Стратегии, принятой Организацией, в числе вызовов и угроз безопасности указывается возможность увеличения числа обладающих военными ядерными потенциалами государств. В материалах также говорится о возможности распространения ЯО, уведомил постпред РФ.
«Принятые в развитие данной Стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения», — предупредил Виктор Васильев.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что ядерное оружие в Нижегородской области было создано неслучайно. Он напомнил, что местный город Саров связан с молитвенным подвигом преподобного Серафима. Патриарх Московский отметил, что русская атомная бомба остановила «замыслы врага» уничтожить Отечество.