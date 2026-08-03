Снабжение Киева оружием из США сократилось в пять раз после Байдена

Как следует из документа, с марта 2022 года по декабрь 2024 года Киев получил оружия примерно на $43,4 млрд. Из них $32,25 млрд пришлось на прямые поставки из запасов Пентагона, а ещё $11,15 млрд — на выплаты подрядчикам по программе USAI.