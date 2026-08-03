Американские поставки вооружений Украине в начале 2026 года упали почти в пять раз по сравнению с предыдущим периодом.
Об этом сообщает РИА Новости на основе отчёта для конгресса США.
Как следует из документа, с марта 2022 года по декабрь 2024 года Киев получил оружия примерно на $43,4 млрд. Из них $32,25 млрд пришлось на прямые поставки из запасов Пентагона, а ещё $11,15 млрд — на выплаты подрядчикам по программе USAI.
Таким образом, в течение 34 месяцев при экс-президенте США Джо Байдене среднемесячная стоимость передаваемого вооружения составляла около $1,28 млрд. После смены администрации новые поставки со складов прекратились, а снабжение шло только по ранее заключённым долгосрочным контрактам.
В I квартале 2026 года подрядчикам выплатили $797 млн — примерно $266 млн в месяц. Это почти в пять раз ниже показателя предыдущего периода.
«Последний такой пакет был объявлен 9 января 2025 года», — уточняется в отчёте.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский упрекнул западные страны в отсутствии поставок на Украину ракет для Patriot.
31 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не давал согласия на производство ракет для Patriot на Украине.