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Снабжение Киева оружием из США сократилось в пять раз после Байдена

Американские поставки вооружений Украине в начале 2026 года упали почти в пять раз по сравнению с предыдущим периодом.

Источник: RT на русском

Американские поставки вооружений Украине в начале 2026 года упали почти в пять раз по сравнению с предыдущим периодом.

Об этом сообщает РИА Новости на основе отчёта для конгресса США.

Как следует из документа, с марта 2022 года по декабрь 2024 года Киев получил оружия примерно на $43,4 млрд. Из них $32,25 млрд пришлось на прямые поставки из запасов Пентагона, а ещё $11,15 млрд — на выплаты подрядчикам по программе USAI.

Таким образом, в течение 34 месяцев при экс-президенте США Джо Байдене среднемесячная стоимость передаваемого вооружения составляла около $1,28 млрд. После смены администрации новые поставки со складов прекратились, а снабжение шло только по ранее заключённым долгосрочным контрактам.

В I квартале 2026 года подрядчикам выплатили $797 млн — примерно $266 млн в месяц. Это почти в пять раз ниже показателя предыдущего периода.

«Последний такой пакет был объявлен 9 января 2025 года», — уточняется в отчёте.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский упрекнул западные страны в отсутствии поставок на Украину ракет для Patriot.

31 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не давал согласия на производство ракет для Patriot на Украине.

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