Во Владивостоке более 30 тысяч жителей остались без света из-за аварии

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. Специалисты устраняют аварию на сетях, из-за которой более 30 тысяч жителей Владивостока остались без света, сообщает прокуратура Приморья.
«Утром 3 августа 2026 года из-за аварии на сетях без света остались более 30 тысяч жителей по улицам Беляева, Волкова, Добровольского, Каплунова, Ладыгина, Невельского, Нейбута и других во Владивостоке… Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства», — говорится в сообщении.
Прокуратура начала проверку. Она даст оценку исполнению требований законодательства.