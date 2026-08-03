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Во Владивостоке более 30 тысяч жителей остались без света из-за аварии

Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую 30 тысяч потребителей без света.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. Специалисты устраняют аварию на сетях, из-за которой более 30 тысяч жителей Владивостока остались без света, сообщает прокуратура Приморья.

«Утром 3 августа 2026 года из-за аварии на сетях без света остались более 30 тысяч жителей по улицам Беляева, Волкова, Добровольского, Каплунова, Ладыгина, Невельского, Нейбута и других во Владивостоке… Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства», — говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку. Она даст оценку исполнению требований законодательства.