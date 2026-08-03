Во Владивостоке более 30 тысяч жителей остались без света из-за аварии

«Утром 3 августа 2026 года из-за аварии на сетях без света остались более 30 тысяч жителей по улицам Беляева, Волкова, Добровольского, Каплунова, Ладыгина, Невельского, Нейбута и других во Владивостоке… Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства», — говорится в сообщении.