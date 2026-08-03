Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник сообщил о колоссальных потерях ВСУ на Сумском направлении

РИА Новости: потери ВСУ под Сумами восполняют служащими тактической авиации.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ВСУ несут колоссальные потери на Сумском направлении и пытаются их восполнить людьми из подразделений тактической авиации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«На фоне колоссальных потерь на Сумском направлении противник пытается остановить продвижение наших войск за счет группы “Ф” 1-го отряда 144-го центра ССО и подразделения 3-го отдельного полка специального назначения ВСУ», — рассказал источник.

Он подчеркнул, что в рядах этих подразделений уже есть убитые и раненые после боев в районе Кондратовки.

«Восполнение потерь в боевых группах на передовых позициях ВСУ также осуществляется за счет военнослужащих 114-й бригады тактической авиации, которых массово прикомандировывают к пехотных подразделениям», — добавил собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, в Рыжевке, Писаревке, Марьино, поселке Хотень, окрестностях населенных этих пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского не ослабевают стрелковые бои.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.

В этом регионе действует группировка «Север». За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше