Источник сообщил о колоссальных потерях ВСУ на Сумском направлении

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ВСУ несут колоссальные потери на Сумском направлении и пытаются их восполнить людьми из подразделений тактической авиации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«На фоне колоссальных потерь на Сумском направлении противник пытается остановить продвижение наших войск за счет группы “Ф” 1-го отряда 144-го центра ССО и подразделения 3-го отдельного полка специального назначения ВСУ», — рассказал источник.
Он подчеркнул, что в рядах этих подразделений уже есть убитые и раненые после боев в районе Кондратовки.
«Восполнение потерь в боевых группах на передовых позициях ВСУ также осуществляется за счет военнослужащих 114-й бригады тактической авиации, которых массово прикомандировывают к пехотных подразделениям», — добавил собеседник агентства.
Кроме того, по данным источника, в Рыжевке, Писаревке, Марьино, поселке Хотень, окрестностях населенных этих пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского не ослабевают стрелковые бои.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
В этом регионе действует группировка «Север». За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.