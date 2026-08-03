В Китае хотят использовать ядерную бомбу для уничтожения астероидов

По словам ученых, которые приводит газета, взрыв мощностью три мегатонны, примерно эквивалентный 200 бомбам, сброшенным на Хиросиму, мог бы полностью разрушить астероид диаметром около 100 метров. Исследователи также обнаружили, что размещение бомбы на глубине 30 метров под поверхностью может увеличить изменение скорости астероида более чем втрое по сравнению с неглубоким взрывом, что делает этот способ «значительно эффективнее для изменения траектории объекта».