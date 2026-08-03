На Северном флоте прошли учения по уничтожению кораблей в Баренцевом море

Ранее Россия и Индонезия провели вторые совместные военно-морские учения в Японском море. В морском этапе участвовали российский корвет «Совершенный» и индонезийский фрегат «Густи Нгурах Рай». Экипажи отработали совместное маневрирование, артиллерийские стрельбы и спасательные операции при поддержке вертолётов морской авиации. Участники также провели спортивные и протокольные мероприятия и посетили музей Тихоокеанского флота. Учения во Владивостоке открыли командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина и глава ВМС Индонезии Мухаммад Али.