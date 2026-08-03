ОФЗ и денежные фонды признали лучшей заменой банковским вкладам

На фоне снижения ключевой ставки и падения доходности депозитов аналитики назвали облигации федерального займа и паевые фонды денежного рынка более выгодным вложением средств.
Об этом сообщили опрошенные РИА Новости эксперты.
Как отметил директор по работе с состоятельными клиентами компании «БКС Мир инвестиций» Аветис Вартанов, длинные ОФЗ сейчас являются фаворитом: высокая ликвидность и совокупная доходность порядка 16% позволяют игнорировать риск колебания цены.
Владимир Чернов из Freedom Global при этом советует короткие ОФЗ с фиксированным купоном, которые дают зафиксировать выгодную ставку и дополнительно заработать на росте котировок.
Аналитик компании «Цифра брокер» Егор Зиновьев привёл конкретные цифры: совокупная доходность таких бумаг в базовом сценарии может составить 20—25% годовых, что значительно превышает прогнозируемую доходность депозитов.
Фонды денежного рынка, по мнению экспертов, удобны как аналог вклада без фиксированного срока. Они позволяют вывести деньги без потери уже накопленного дохода. Золото в качестве замены депозиту аналитики не советуют, а оптимальной стратегией на год считают сочетание коротких ОФЗ и ликвидного денежного фонда.
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