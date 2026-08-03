ОФЗ и денежные фонды признали лучшей заменой банковским вкладам

Фонды денежного рынка, по мнению экспертов, удобны как аналог вклада без фиксированного срока. Они позволяют вывести деньги без потери уже накопленного дохода. Золото в качестве замены депозиту аналитики не советуют, а оптимальной стратегией на год считают сочетание коротких ОФЗ и ликвидного денежного фонда.