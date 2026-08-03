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В Бурятии 14 человек будут судить за организацию подпольных казино

В Бурятии 14 человек пойдут под суд за организацию подпольных игорных заведений.

Источник: © РИА Новости

УЛАН-УДЭ, 3 авг — РИА Новости. Четырнадцать жителей Бурятии будут судить за организацию подпольных игорных заведений в Улан-Удэ, сообщила прокуратура республики.

«Заместитель прокурора республики Евгений Коротких утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 жителей республики. Они обвиняются в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорных зон, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”, в составе организованной группы с извлечением дохода в крупном размере», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обвинение им предъявлено по части 3 статьи 171.2 УК РФ, а незаконный доход группы составил не менее 3,7 миллиона рублей.

По версии следствия, один из обвиняемых в августе 2024 года создал организованную преступную группу, которая действовала по май 2025 года. Следователи полагают, что он предоставил участникам помещение, оборудование и мебель для проведения азартных игр в Улан-Удэ.

В прокуратуре отметили, что на имущество организатора группы стоимостью 5,2 миллиона и 211 тысяч рублей наложен арест.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд города Улан-Удэ», — добавили в ведомстве.