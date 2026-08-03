МИД Ирана обсудил конфликт на Ближнем Востоке с тремя странами

Кроме того, иранский министр связался по телефону с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и начальником генерального штаба армии Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой.
В ходе бесед с собеседниками Арагчи обсудил обстановку на Ближнем Востоке и вопросы расширения взаимодействия между государствами. Как отмечает агентство, разговоры с главой саудовского внешнеполитического ведомства и начальником пакистанской армии стали для иранского министра вторыми за сутки.
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