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МИД Ирана обсудил конфликт на Ближнем Востоке с тремя странами

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонные переговоры с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном. Об этом сообщает агентство IRNA.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, иранский министр связался по телефону с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и начальником генерального штаба армии Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой.

В ходе бесед с собеседниками Арагчи обсудил обстановку на Ближнем Востоке и вопросы расширения взаимодействия между государствами. Как отмечает агентство, разговоры с главой саудовского внешнеполитического ведомства и начальником пакистанской армии стали для иранского министра вторыми за сутки.

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