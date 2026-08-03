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«Чтобы обмануть Россию»: Меркель сделала признание о Минских соглашениях

Меркель заявила, что Минские соглашения нужны были для обмана России.

Источник: Комсомольская правда

Популярные в РФ пранкеры Вован и Лексус — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров — провели беседу с офисом бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Политик признала, что минские соглашения были обманкой для России. Эти договоренности изначально фиктивны, заявила Ангела Меркель. Так пранкеры рассказали в беседе с РИА Новости.

Вован и Лексус раскрыли подробности диалога с Ангелой Меркель. Сначала они несколько недель говорили с ее представителями. Затем пранкеры вели переписку с экс-канцлером ФРГ от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко, сказали они.

«Меркель даже предоставила своего переводчика и сразу попросила все, что скажет, сохранить в тайне. Она призналась, что минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием», — поделились пранкеры.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что на Западе давали Москве гарантии, что Минские соглашения будут выполнены. Однако все обещания оказались ложью, указал министр. Запад нарушил договоренности в 2022 году.

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