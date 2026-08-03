Постпред при ОДКБ сообщил о возможности защиты союзников ядерным оружием

Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности и Военная доктрина России допускают применение ядерного оружия для защиты государств-союзников в случае вооружённого нападения.
Об этом заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев.
Дипломат подчеркнул, что данное положение относится в том числе к потенциальному размещению российских ядерных сил на территории других стран блока.
«Принятые в развитие данной стратегии документы, а также Военная доктрина России предполагают возможность использования ядерного оружия в том числе и для защиты союзников в случае нападения», — сказал он.
Васильев также пояснил, что профильные документы ОДКБ учитывают в числе современных угроз перспективу расширения числа государств, обладающих военным ядерным потенциалом.
Ранее в российском МИД заявили, что ядерное оружие России в Белоруссии создаёт противовес киевскому режиму и НАТО.