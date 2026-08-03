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Постпред при ОДКБ сообщил о возможности защиты союзников ядерным оружием

Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности и Военная доктрина России допускают применение ядерного оружия для защиты государств-союзников в случае вооружённого нападения.

Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности и Военная доктрина России допускают применение ядерного оружия для защиты государств-союзников в случае вооружённого нападения.

Об этом заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев.

Дипломат подчеркнул, что данное положение относится в том числе к потенциальному размещению российских ядерных сил на территории других стран блока.

«Принятые в развитие данной стратегии документы, а также Военная доктрина России предполагают возможность использования ядерного оружия в том числе и для защиты союзников в случае нападения», — сказал он.

Васильев также пояснил, что профильные документы ОДКБ учитывают в числе современных угроз перспективу расширения числа государств, обладающих военным ядерным потенциалом.

Ранее в российском МИД заявили, что ядерное оружие России в Белоруссии создаёт противовес киевскому режиму и НАТО.

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