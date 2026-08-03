Мишустин провел в Горно-Алтайске встречу с Турчаком

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.
Председатель правительства России прибыл в Горный Алтай в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири.
Премьер-министр России прибыл в Республику Алтай в рамках рабочей поездки по Сибири и Дальнему Востоку.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.
Председатель правительства России прибыл в Горный Алтай в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири.