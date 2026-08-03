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Мишустин провел в Горно-Алтайске встречу с Турчаком

Премьер-министр России прибыл в Республику Алтай в рамках рабочей поездки по Сибири и Дальнему Востоку.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.

Председатель правительства России прибыл в Горный Алтай в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири.