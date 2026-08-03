Посол Грозов: Около 50 австрийцев переехали в РФ после указа Путина о ценностях

Порядка 50 австрийцев переехали в Россию по линии указа о традиционных ценностях. Об этом рассказал посол РФ в Вене Андрей Грозов.
— Причем, что характерно, большинство лиц, воспользовавшихся такой возможностью, были именно австрийцы, — отметил дипломат.
Грозов отметил, что Россия наблюдает стабильный интерес со стороны австрийцев к переезду после указа президента Владимира Путина от 19 августа 2024 года № 702 «Об оказании гуманитарной поддержке лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности», передает РИА Новости.
1 июня Путин заявил, что традиционные семейные ценности являются важнейшим объединяющим фактором для российского общества. Он добавил, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто их разделяет.
Немецкий инженер по имени Мартин ранее переехал в Россию из Баварии. Иностранец ожидал, что столкнется с настоящим мраком, однако постоянно видел лишь ухоженные города и улыбчивых людей.
12 лет назад итальянец Тото переехал в Челябинск, крестился, набил себе татуировку с флагом России, гербом СССР и православным крестом, а также сменил имя на Владимир.