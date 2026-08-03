Юрий Слюсарь лично проконтролировал ход ликвидации последствий атаки БПЛА в городе Гуково

31 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выехал в Гуково на место ночной воздушной атаки, в результате которой был поврежден многоквартирный дом. С раннего утра на месте происшествия находился заместитель губернатора Михаил Корнеев. Глава региона заслушал доклады о ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
В результате попадания БПЛА в пятиэтажном доме произошло частичное разрушение секции одного подъезда.
Юрий Слюсарь встретился с жителями, попросил отнестись с пониманием к решению об ограничении доступа в квартиры: главное — это обеспечение безопасности и самих жителей, и спасателей. Сегодня жильцам дома будет предложено остаться в пункте временного размещения. В сопровождении спасателей они смогут зайти в дома, чтобы забрать свои вещи и документы.
В ближайшее время здание обследуют эксперты, которые дадут заключение на предмет возможности дальнейшей эксплуатации дома.
По решению комиссии администрации г. Гуково в границах поврежденного дома введен режим ЧС. Люди получат все полагающиеся им выплаты и необходимую помощь.
Для охраны имущества эвакуированных жителей выставлены посты и наряды сотрудников полиции.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.