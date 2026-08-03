Юрий Слюсарь лично проконтролировал ход ликвидации последствий атаки БПЛА в городе Гуково

Юрий Слюсарь встретился с жителями, попросил отнестись с пониманием к решению об ограничении доступа в квартиры: главное — это обеспечение безопасности и самих жителей, и спасателей. Сегодня жильцам дома будет предложено остаться в пункте временного размещения. В сопровождении спасателей они смогут зайти в дома, чтобы забрать свои вещи и документы.