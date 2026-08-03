Минобороны Италии сообщило о задержании танкера якобы из «теневого флота» России

Итальянский военный корабль задержал танкер Toa Payoh, приписываемый к «теневому флоту» России, в рамках средиземноморской миссии ЕС.
Об этом сообщило Минобороны Италии.
Операция проведена кораблём Thaon di Revel в рамках миссии EUNAVFOR MED Irini, которая занимается проверкой подозрительных судов.
Судно, ходившее под флагом Камеруна, находилось под санкциями Европейского союза. Задержание произошло в Средиземном море в ходе планового контроля.
Ранее посол России в Ирландии Юрий Филатов заявил, что Москва предупредила Дублин о самых серьёзных последствиях в случае попыток реализовать пиратские акции против российских судов.