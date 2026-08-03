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В Берлине возмутились жёстким ответом Лаврова

Лавров предупредил Мерца о последствиях амбиций Берлина.

Глава МИД России Сергей Лавров жёстко ответил на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о претензиях Германии на лидерство в Европе, сообщает News.de. Лавров посоветовал Мерцу «быть готовым» к последствиям и напомнил о причастности Запада к возрождению неонацизма. Немецкие СМИ назвали реакцию Москвы «молниеносной и жёсткой».

Лавров также связал современные события с эпохой Второй мировой войны, заявив, что ответственность за реваншизм лежит на Западе, который в своё время приютил беглых преступников. В Берлине такие заявления вызвали возмущение.

Немецкая пресса обвинила Россию в чрезмерной жёсткости. Аналитики отмечают, что Москва не намерена игнорировать растущие амбиции Германии.

На Западе заявление Лаврова прочитали как предупреждение. В Германии опасаются, что курс на противостояние с Россией может привести к глобальному кризису.

Ответ Лаврова прозвучал на фоне продолжающегося конфликта на Украине. В Кремле уже неоднократно заявляли о недопустимости пересмотра итогов войны.

Мерц уже заявлял о необходимости укрепления военной роли Германии в Европе. Кроме того, в июле Лавров критиковал расширение НАТО на восток.

СМИ: Мерц может уйти в отставку после выборов в сентябре.

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