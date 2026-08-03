Мишустин планирует приехать в Киргизию на встречу по линии ЕАЭС

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшие дни планирует посетить Киргизию для участия в Евразийском межправительственном совете.
«На днях я отправляюсь в Чолпон-Ату на встречу [по линии] ЕАЭС», — сказал он на встрече с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.
Мишустин упомянул это, говоря о культуре алтайцев. «Многие из [коллег по ЕАЭС] считают Алтай родиной тюркских цивилизаций, очень и очень много здесь исторических параллелей есть», — добавил глава российского кабмина.
Как сообщалось ранее, очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится 6−7 августа в киргизском городе Чолпон-Ата.