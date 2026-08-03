МВД Марокко сообщило о попытке 40 тысяч мигрантов прорваться в Сеуту

Около 40 тыс. мигрантов пытались пересечь границу с испанским анклавом Сеута.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на МВД Марокко.
По данным министерства, примерно 40 тыс. человек пытались прорваться в Сеуту и ещё около 1135 — в другой испанский анклав — Мелилью.
В ведомстве считают, что массовый наплыв был вызван дезинформацией в социальных сетях, активностью сетей торговли людьми и неверным толкованием постановления испанского суда, которое запрещает немедленное возвращение мигрантов, перехваченных в море.
Ранее представитель правительства Испании в Сеуте Мигель Анхель Перес сообщил, что для обеспечения порядка после массового наплыва мигрантов в анклаве задействовали около 3 тыс. сотрудников силовых структур.
Газета El País писала, что кризис в испанском анклаве Сеута обнажил политический раскол в Европе на фоне миграционного кризиса.