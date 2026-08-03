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Мишустин поблагодарил Турчака за успехи в Горном Алтае и пожелал ему удачи

Встреча премьер-министра России и главы Республики Алтай состоялась в Горно-Алтайске.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил руководителя Республики Алтай Андрея Турчака за результаты работы и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности во главе региона.

Председатель правительства РФ провел с встречу с Турчаком во время поездки в Горно-Алтайск.

«Я хочу вам пожелать удачи. Надеюсь, что все проекты будут закончены в срок, и еще раз хочу сказать спасибо за результаты работы», — произнес Мишустин, завершая разговор.

Глава российского кабмина отметил результаты по социальным объектам, которые раньше были проблемными. «Вы “докручиваете” сложные объекты. Поскольку [были] ошибки в проектировании, в проектно-сметной документации, подрядчики, которые не выполняли свои обязательства. И то, что сейчас происходит, — это наведение порядка. Люди это видят», — подчеркнул Мишустин.