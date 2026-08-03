Мишустин поблагодарил Турчака за успехи в Горном Алтае и пожелал ему удачи

Глава российского кабмина отметил результаты по социальным объектам, которые раньше были проблемными. «Вы “докручиваете” сложные объекты. Поскольку [были] ошибки в проектировании, в проектно-сметной документации, подрядчики, которые не выполняли свои обязательства. И то, что сейчас происходит, — это наведение порядка. Люди это видят», — подчеркнул Мишустин.