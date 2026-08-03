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Силы ПВО сбили 131 украинский дрон над Россией за ночь

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 131 украинский дрон над регионами России.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 131 украинский дрон над регионами России.

Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 131 беспилотный летательный аппарат самолётного типа в период с 20:00 мск 2 августа до 07:00 мск 3 августа.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали беспилотником рейсовый автобус на автодороге Луганск — Светлодарск.

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