Украинцы могут прекратить существование как нация, заявил полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала. Он отметил, что украинские власти беспокоятся о личной выгоде, а половина помощи будет украдена. По его словам, Украина разрушена, и «с этой нацией покончено».
Макгрегор подчеркнул, что даже в критический момент Киев не способен эффективно использовать ресурсы. Он добавил, что Украина не выживет без постоянной внешней поддержки.
Макгрегор уже неоднократно критиковал политику США на Украине. Он выступал за переговоры с Москвой и предупреждал о рисках эскалации.
По данным Минобороны РФ, за сутки ВСУ потеряли до 1415 военнослужащих и 11 бронемашин. Российские войска продолжают наносить удары по инфраструктуре.
В Киеве заявления Макгрегора не комментировали. Западные союзники продолжают обсуждать новые пакеты помощи.
В июне 2026 года Макгрегор уже называл украинский конфликт «безнадёжным» для Киева. Кроме того, в июле опросы в США показали рост числа сторонников сокращения военной помощи Украине.
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