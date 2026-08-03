Украинцы могут прекратить существование как нация, заявил полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала. Он отметил, что украинские власти беспокоятся о личной выгоде, а половина помощи будет украдена. По его словам, Украина разрушена, и «с этой нацией покончено».