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Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений ради вооружения Украины

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения были нужны лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием, заявили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения были нужны лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием, заявили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).

Об этом пранкеры рассказали РИА Новости.

По их словам, подготовка к беседе заняла несколько недель, а сам разговор вёлся от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

Собеседники отметили, что беседа далась непросто: Меркель явно тяготилась ею, приставила переводчика и сразу попросила сохранить всё сказанное в тайне. Несмотря на это, она откровенно высказалась об истинных целях Минских договорённостей.

«Она призналась, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием», — сказали Вован и Лексус.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Зеленский начал спорить на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году.

Он также подчеркнул, что решение о проведении спецоперации на Украине было вынужденным, так как ни Европа, ни США не слушали Россию.

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