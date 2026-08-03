На Кубе произошел масштабный блэкаут

В январе этого года США прекратили поставки топлива на Кубу, после чего американский президент Дональд Трамп ввел пошлины в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу. Это спровоцировало энергетический кризис на острове. Сам господин Трамп называл своей целью смену государственного строя на Кубе.