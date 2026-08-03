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На Кубе произошел масштабный блэкаут

Отключение электричества произошло по всей Кубе, сообщила государственная электроэнергетическая компания Union Electrica de Cuba в соцсети X.

Отключение электричества произошло по всей Кубе, сообщила государственная электроэнергетическая компания Union Electrica de Cuba в соцсети X.

Как пишет Reuters, в июле на Кубе произошло три крупномасштабных отключения электричества. Они были вызваны нехваткой топлива для электростанций.

В январе этого года США прекратили поставки топлива на Кубу, после чего американский президент Дональд Трамп ввел пошлины в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу. Это спровоцировало энергетический кризис на острове. Сам господин Трамп называл своей целью смену государственного строя на Кубе.

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