Беглов намерен остаться в Петербурге после ухода с поста губернатора

По его словам, здесь прошли лучшие годы его жизни, здесь могилы родных и близких, в том числе на Пискаревском мемориале. Беглов подчеркнул, что важно работать так, чтобы после ухода со службы не было стыдно ни перед самим собой, ни перед детьми и внуками.