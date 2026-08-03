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Беглов намерен остаться в Петербурге после ухода с поста губернатора

По словам губернатора, здесь прошли лучшие годы его жизни.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что после завершения работы на своем посту не планирует покидать город. В интервью ТАСС он ответил, что однозначно останется в Северной столице.

По его словам, здесь прошли лучшие годы его жизни, здесь могилы родных и близких, в том числе на Пискаревском мемориале. Беглов подчеркнул, что важно работать так, чтобы после ухода со службы не было стыдно ни перед самим собой, ни перед детьми и внуками.

— В любом случае не вижу жизни вне Петербурга. Это мое, родное, — сказал губернатор.

Ранее Беглов возглавил медиа-рейтинг среди членов городского правительства. Политолог Юрий Светов назвал это закономерным результатом. По его словам, городские власти активно информируют жителей о развитии города, и тон задает именно губернатор. Беглов часто бывает в разных районах, где вводится в строй новый объект или обсуждается новый проект.

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