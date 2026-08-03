Пранкеры рассказали, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

Ранее пранкеры связались с офисом Меркель и побеседовали с ней.
Они пояснили, что история была долгой. Сначала она общались с одним человеком из окружения политика, потом с другим, после чего продолжительно переписывались по электронной почте.
«Пока состоялась сама беседа с Меркель, которую мы вели от имени экс-президента Украины Петра Порошенко, прошло несколько недель», — рассказали Вован и Лексус.
Они сообщили, что Меркель уже на тот момент была не у дел, а разговор ее явно тяготил. Тем не менее, он получился интересным.
«Меркель даже предоставила своего переводчика и сразу попросила все, что скажет, сохранить в тайне. Она призналась, что минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием», — заявили пранкеры в интервью РИА Новости.
Минские соглашения
В 2014—2015 годах в белорусской столице были приняты минские соглашения, в них закреплялись основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе.
Соглашения заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе. В нее вошли представители Украины, России и ОБСЕ.
Первые документы — протокол и меморандум — были подписаны в 2014 году. Затем в 2015-м был подписан Комплекс мер по выполнению минских соглашений.
Документ состоял из 13 пунктов. В частности, он предусматривал прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации.
При этом Киев систематически нарушал минские соглашения.
В Беларуси состоялись десятки заседаний трехсторонней контактной группы и ее подгрупп, на которых принимались важные договоренности о прекращении огня, разведении сил, перемещении граждан и другие.
После начала российской спецоперации экс-президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что никогда не воспринимали минские договоренности всерьез и не намеревались требовать от украинских властей их выполнения.
Договоренности использовались для того, чтобы затянуть время и дать возможность Киеву нарастить силы и подготовиться к конфликту с Россией.