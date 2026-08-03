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Пранкеры рассказали, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и снабдить Украину оружием, об этом рассказали известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).

Источник: AP / Petros Giannakouris

Ранее пранкеры связались с офисом Меркель и побеседовали с ней.

Они пояснили, что история была долгой. Сначала она общались с одним человеком из окружения политика, потом с другим, после чего продолжительно переписывались по электронной почте.

«Пока состоялась сама беседа с Меркель, которую мы вели от имени экс-президента Украины Петра Порошенко, прошло несколько недель», — рассказали Вован и Лексус.

Они сообщили, что Меркель уже на тот момент была не у дел, а разговор ее явно тяготил. Тем не менее, он получился интересным.

«Меркель даже предоставила своего переводчика и сразу попросила все, что скажет, сохранить в тайне. Она призналась, что минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием», — заявили пранкеры в интервью РИА Новости.

Минские соглашения

В 2014—2015 годах в белорусской столице были приняты минские соглашения, в них закреплялись основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе.

Соглашения заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе. В нее вошли представители Украины, России и ОБСЕ.

Первые документы — протокол и меморандум — были подписаны в 2014 году. Затем в 2015-м был подписан Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Документ состоял из 13 пунктов. В частности, он предусматривал прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации.

При этом Киев систематически нарушал минские соглашения.

В Беларуси состоялись десятки заседаний трехсторонней контактной группы и ее подгрупп, на которых принимались важные договоренности о прекращении огня, разведении сил, перемещении граждан и другие.

После начала российской спецоперации экс-президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что никогда не воспринимали минские договоренности всерьез и не намеревались требовать от украинских властей их выполнения.

Договоренности использовались для того, чтобы затянуть время и дать возможность Киеву нарастить силы и подготовиться к конфликту с Россией.

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