Пранкеры рассказали, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

«Меркель даже предоставила своего переводчика и сразу попросила все, что скажет, сохранить в тайне. Она призналась, что минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием», — заявили пранкеры в интервью РИА Новости.