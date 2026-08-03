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Мишустин встретился Андреем Турчаком в Республике Алтай

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с руководителем Республики Алтай Андреем Турчаком, заявила пресс-служба правительства России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с руководителем Республики Алтай Андреем Турчаком, заявила пресс-служба правительства России.

В ходе встречи стороны обсудили ход реализации индивидуальной программы социально-экономического развития республики.

Мишустин заявил о важности того, что в Республике Алтай последовательно развивают сельское хозяйство.

Визит премьер-министра состоялся в рамках поездки по субъектам Дальнего Востока и Сибири. Мишустин уже побывал в Якутии и Тыве.

Читайте материал «Мишустин поддержал создание в Якутии Дальневосточного ИИ-кластера».

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