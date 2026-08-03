Мишустин встретился Андреем Турчаком в Республике Алтай

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с руководителем Республики Алтай Андреем Турчаком, заявила пресс-служба правительства России.
В ходе встречи стороны обсудили ход реализации индивидуальной программы социально-экономического развития республики.
Мишустин заявил о важности того, что в Республике Алтай последовательно развивают сельское хозяйство.
Визит премьер-министра состоялся в рамках поездки по субъектам Дальнего Востока и Сибири. Мишустин уже побывал в Якутии и Тыве.
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