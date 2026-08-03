Минобороны России сообщило об ударе по трем судам с грузами ВСУ в Черном море

30 июля российская армия ударила по сухогрузу в порту «Южный» и двум сухогрузам около Одессы, перевозившим в том числе оружие. В ночь на 2 августа Вооруженные силы России нанесли удар по резервуару с горючим в порту Одессы, также были поражены морской буксир в порту Николаева и сухогруз в Черном море.