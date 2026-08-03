ВСУ жалуются на нехватку холодильников в моргах Украины

Тем временем в Черниговской области кладбище «Яцево», где находятся захоронения военнослужащих Вооружённых сил Украины, планируют увеличить почти на 4 га. Дополнительная территория рассчитана примерно на 4,8 тыс. новых могил. С 2019 по 2024 год площадь кладбища выросла примерно на 8 га. В текущем году власти намерены выделить под новые участки ещё около 4 га. Если ранее один сектор занимал два-три месяца, то теперь его заполняют примерно за месяц.