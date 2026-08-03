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В Челнах назначили нового начальника управления спорта

На деловом понедельнике мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев представил нового начальника Управления физической культуры и спорта Исполкома города.

Источник: ИА Татар-информ

На эту должность назначен Илья Резников.

Представляя нового руководителя, мэр отметил, что Резников является коренным челнинцем и уже много лет работает в сфере спорта.

«Родился в Татарстане, в городе Брежневе, нынешних Набережных Челнах. Посвятил себя работе в сфере спорта. Начинал инженером, затем работал заместителем директора спортивных школ “Строитель” и “Заря”. До назначения возглавил работу заместителя директора спортивной школы “Челны”. Имеет профильное образование, человек подготовленный», — сказал Магдеев.

Глава города подчеркнул, что Набережные Челны известны не только как центр автомобилестроения, но и как город с богатыми спортивными традициями.

«У нас есть олимпийские чемпионы, есть спорт высоких достижений. Но не менее важно заниматься развитием массовой физической культуры. Для этого в городе созданы все условия: за последние годы построено и отремонтировано немало спортивных объектов, есть хорошая материально-техническая база, сильный коллектив тренеров и опытные руководители спортивных учреждений. С учетом вашего управленческого и спортивного опыта пожелаем вам успехов», — обратился Магдеев к новому руководителю.

Илья Резников родился в 1987 году в Брежневе (ныне Набережные Челны). Он имеет два высших образования: в 2012 году окончил КНИТУ-КАИ по специальности «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств», а в 2019 году — Набережночелнинский государственный педагогический университет по направлению «Педагогическое образование».

С 2012 года Резников работает в сфере спорта. Он занимал должность заместителя директора детско-юношеской спортивной школы «Строитель», руководил спортивной школой «Заря», а перед назначением был заместителем директора спортивной школы «Челны».