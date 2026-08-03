В Челнах назначили нового начальника управления спорта

«У нас есть олимпийские чемпионы, есть спорт высоких достижений. Но не менее важно заниматься развитием массовой физической культуры. Для этого в городе созданы все условия: за последние годы построено и отремонтировано немало спортивных объектов, есть хорошая материально-техническая база, сильный коллектив тренеров и опытные руководители спортивных учреждений. С учетом вашего управленческого и спортивного опыта пожелаем вам успехов», — обратился Магдеев к новому руководителю.