«Мобильный избиратель» — начался прием заявлений о голосовании по месту нахождения на выборах

Механизм «Мобильный избиратель» даёт возможность избирателям проголосовать на выборах там, где удобно — в пределах избирательного округа. Например, на выборах депутатов Государственной Думы за федеральный список кандидатов от партий можно проголосовать на любом избирательном участке страны, на выборах депутатов Законодательного Собрания края за краевой список кандидатов от партий — на всей территории региона. За кандидатов по одномандатным (двухмандатным) округам — можно проголосовать на любом избирательном участке в пределах соответствующего избирательного округа. Напомним, на территории Красноярского края четыре одномандатных избирательных округа по выборам депутатов Государственной Думы и 24 одномандатных (двухмандатных) избирательных округа на выборах депутатов Законодательного Собрания края. Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать с 3 августа по 14 сентября в территориальных избирательных комиссиях, МФЦ и через ЕГПУ.