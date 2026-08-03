Трамп назвал дату начала новых прямых переговоров США с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 3 августа, начнутся новые переговоры с Ираном.
«Мы с ними ведем переговоры. Они начнутся завтра днем. Это спасет много жизней», — сказал он журналистам на борту Air Force One.
Как передал Трамп, союзники Штатов считают, что «сделка заключена», и она будет включать в себя урегулирование вопросов по Ормузскому проливу и иранской ядерной программе.
«Я бы предпочел заключить сделку. Мне не нравится убивать людей», — заключил президент США.
1 августа Трамп заявил, что отказался от ударов по Ирану ради новой сделки. Власти Ирана тогда же подтвердили, что переговоры при участии Омана по вопросам судоходства в Ормузском проливе вошли в завершающую стадию.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, убедили Трампа отменить новые удары по Ирану и вместо этого начать переговоры. По данным издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман провел телефонный разговор с американским лидером за несколько часов до его объявления об отмене ударов.
В июне стороны уже заключали соглашение о прекращении огня, однако перемирие оказалось недолгим, и уже спустя несколько недель боевые действия возобновились. С середины июля Центральное командование ВС США ежедневно сообщало о новых волнах ударов по территории Ирана. Иран, в свою очередь, наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке и обвиняет Вашингтон в эскалации конфликта.
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