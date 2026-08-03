ВСУ перебросили в Черниговскую область расчёты 40-й артбригады

Такой вывод был сделан после анализа публикаций украинских волонтёров. Собранные данные свидетельствуют, что в регион прибыли усиленные расчёты 40-й артиллерийской бригады. Они присоединились к подразделениям 50-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, уже находящимся на этом направлении.