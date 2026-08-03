Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 3 августа 2026 года

Последние новости за сегодня — 3 августа 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 3 августа 2026.

Посольство России связало взрыв в Москве с угрозами итальянцам

Взрыв в итальянском ресторане в Москве был направлен на запугивание граждан Италии, работающих в РФ. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале посольства России в Риме. Дипломаты также заявили, что все, кто продолжает взаимодействовать с представителями террористического режима в Киеве, считаются соучастниками этих преступлений.

Трамп анонсировал переговоры США и Ирана

Переговоры между Ираном и США состоятся в понедельник, 3 августа. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп. Также он ответил на вопрос о причинах отмены запланированных ударов по иранской территории. По его словам, с такой просьбой обратились Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и сам Иран.

Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»

«Коалиция желающих» постепенно прекращает существование из-за отсутствия явного руководства, сообщает Telegraph. В публикации отмечается, что новый британский премьер-министр Энди Бернем сконцентрирован на вопросах внутренней повестки, а президент Франции Эммануэль Макрон лишен возможности баллотироваться на новый срок.

Экс-премьер Италии раскритиковал ЕС за позицию по Украине

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил с критикой в адрес европейских государств, отказавшихся, по его мнению, от усилий по урегулированию украинского конфликта. Конте сообщил, что предпринял бы попытки наладить диалог с президентом Украины и президентом РФ в целях поиска путей для переговорного процесса.

В Марокко объяснили, что привело к нашествию мигрантов в Испанию

МВД Марокко проинформировало о попытках тысяч мигрантов пересечь границу с испанским городом Сеута. По данным ведомства, причиной потока мигрантов стали дезинформация в соцсетях, действия «сетей торговли людьми» и неверная трактовка решения испанского суда, запрещающего немедленное возвращение мигрантов, задержанных в море.

Узнать больше по теме
Биография Энди Бернема
Энди Бернем — британский политик Лейбористской партии, премьер-министр Великобритании с июля 2026 года, а также бывший министр правительства Великобритании и экс-мэр Большого Манчестера. Известен как один из наиболее заметных представителей левого крыла лейбористов. Детали биографии Энди Бернема, его образование, карьерный путь и личная жизнь — в материале.
Читать дальше