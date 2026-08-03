Главные новости к утру 3 августа 2026 года

Переговоры между Ираном и США состоятся в понедельник, 3 августа. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп. Также он ответил на вопрос о причинах отмены запланированных ударов по иранской территории. По его словам, с такой просьбой обратились Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и сам Иран.