Главные новости к утру 3 августа 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 3 августа 2026.
Посольство России связало взрыв в Москве с угрозами итальянцам
Взрыв в итальянском ресторане в Москве был направлен на запугивание граждан Италии, работающих в РФ. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале посольства России в Риме. Дипломаты также заявили, что все, кто продолжает взаимодействовать с представителями террористического режима в Киеве, считаются соучастниками этих преступлений.
Трамп анонсировал переговоры США и Ирана
Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
«Коалиция желающих» постепенно прекращает существование из-за отсутствия явного руководства, сообщает Telegraph. В публикации отмечается, что новый британский премьер-министр Энди Бернем сконцентрирован на вопросах внутренней повестки, а президент Франции Эммануэль Макрон лишен возможности баллотироваться на новый срок.
Экс-премьер Италии раскритиковал ЕС за позицию по Украине
Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил с критикой в адрес европейских государств, отказавшихся, по его мнению, от усилий по урегулированию украинского конфликта. Конте сообщил, что предпринял бы попытки наладить диалог с президентом Украины и президентом РФ в целях поиска путей для переговорного процесса.
В Марокко объяснили, что привело к нашествию мигрантов в Испанию
МВД Марокко проинформировало о попытках тысяч мигрантов пересечь границу с испанским городом Сеута. По данным ведомства, причиной потока мигрантов стали дезинформация в соцсетях, действия «сетей торговли людьми» и неверная трактовка решения испанского суда, запрещающего немедленное возвращение мигрантов, задержанных в море.