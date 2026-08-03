Ранее сообщалось, что США пока не могут полностью выйти из украинского конфликта, поскольку остаются зависимыми от политики европейских союзников. Для Вашингтона было бы логичнее развивать экономическое сотрудничество с Россией. Однако европейские страны не заинтересованы в таком развитии событий и стремятся сохранить вовлечённость Соединённых Штатов в украинский кризис.