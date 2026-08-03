Временно исполняющим обязанности военкома Челябинской области стал Виталий Панов

Сегодня утром в СМИ появилась информация о том, что военком региона Андрей Максуров ушел на СВО. В военном комиссариате эту информацию не комментируют. Источник КП-Челябинск рассказал, что это временная командировка. Вернется ли Андрей Максуров на должность военкома или будет назначен новый пока не ясно.