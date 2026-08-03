Посольство назвало взрыв в Москве актом устрашения итальянцев Киевом

Взрыв произошел вечером 1 августа. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), при взрыве погибли три человека, еще 21 пострадал. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, его пыталась пронести в ресторан неизвестная женщина. Она погибла. Среди погибших числится также охранник, который не дал ей пройти внутрь, и один из посетителей. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал взрыв терактом и выразил соболезнования.