Посольство назвало взрыв в Москве актом устрашения итальянцев Киевом

Взрыв в итальянском ресторане на Кудринской площади в центре Москвы был организован Украиной и направлен на устрашение итальянцев, заявило посольство России в Риме.
«Понятно, что, планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, показать им, что они тоже под прицелом и могут в любой момент стать следующей жертвой», — говорится в сообщении.
Дипмиссия сообщила, что при взрыве погибли пять человек, еще 19 посетителей получили ранения. Шеф-повар ресторана из Неаполя и его команда не пострадали благодаря действиям сотрудника российской службы безопасности, добавили там.
Взрыв произошел вечером 1 августа. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), при взрыве погибли три человека, еще 21 пострадал. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, его пыталась пронести в ресторан неизвестная женщина. Она погибла. Среди погибших числится также охранник, который не дал ей пройти внутрь, и один из посетителей. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал взрыв терактом и выразил соболезнования.
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