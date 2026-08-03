Трамп анонсировал на понедельник переговоры с Ираном

Трамп заявил, что переговоры по Ирану назначены на понедельник, в то время как Тегеран и Оман обсуждают сделку по Ормузскому проливу. Президент США не сообщил подробностей о том, где состоится встреча с иранцами в понедельник и кто в ней примет участие.
Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном состоятся в понедельник, но отказался назвать крайний срок для заключения соглашения после того, как ранее заявил, что отменил неминуемую атаку в надежде быстро достичь соглашения по открытию Ормузского пролива и выходу из тупика, связанного с ядерным потенциалом Тегерана, пишет The Guardian.
Со своей стороны, Иран заявил, что близок к заключению сделки с Оманом по новому маршруту через Ормузский пролив, где в воскресенье один из танкеров сообщил о взрыве неподалеку, что подчеркивает сохраняющуюся нестабильность на этом стратегическом водном пути. Центр морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщил, что судно и экипаж находятся в безопасности.
Данные о судоходстве показали в понедельник, что движение в проливе замедлилось после сообщений о нападениях на суда. Однако, южнее, два танкера с саудовской нефтью пересекли Баб-эль-Мандебский пролив в выходные, несмотря на угрозы хуситов запретить экспорт нефти в Красное море.
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи сообщил государственному телевидению в воскресенье, что с Оманом, расположенным по другую сторону пролива, достигнута договоренность о новом маршруте по водному пути. «Сейчас мы собираемся достичь взаимопонимания по маршруту, приемлемому для обеих сторон — ни по северному маршруту, ни по южному, — но такому, который уважает суверенные права обеих сторон и гарантирует наши национальные интересы и безопасность», — сказал он в интервью.
Однако он настаивал на том, что такое соглашение не означает повторного открытия пролива и что он «никоим образом не вернется к тому статусу, который был до 28 февраля», дня начала войны.
Ранее государственное информационное агентство IRNA процитировало заявление министра иностранных дел Аббаса Арагчи о том, что переговоры с Оманом «находятся на пути к завершению и проходят заключительную стадию», не сообщив дополнительных подробностей.
В субботу вечером президент США заявил в социальных сетях, что Иран и другие страны Ближнего Востока попросили времени для заключения сделки, которая приведет к «немедленному, полному и тотальному» открытию пролива и «прекращению ядерной угрозы со стороны Ирана». Трамп добавил, что Тегеран должен «быстро заключить сделку».
В воскресенье на борту президентского лайнера Air Force One Трамп сообщил журналистам, что решил воздержаться от приказа американским войскам нанести новые удары по Ирану по настоянию союзников в Персидском заливе — Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, включая телефонный разговор с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.
«Я спросил наследного принца: “Что бы вы предпочли сделать? Вы бы предпочли, чтобы мы сделали это или нет?” — сказал Трамп. — Там сказали, что предпочли бы сделку, а не атаку, потому что вы не знаете, к чему приведут эти атаки».
Вернувшись в Вашингтон после выходных в Нью-Джерси, Трамп сказал, что переговоры начнутся в понедельник днем, но не сообщил подробностей о том, где они будут проходить и кто в них примет участие.
На вопрос, установлен ли крайний срок для достижения соглашения Ираном, Трамп отказался отвечать, отмечает The Guardian.
Трамп неоднократно выступал с угрозами, что он усилит войну с Ираном, только для того, чтобы дать больше времени для переговоров, которые пока не привели к всеобъемлющему соглашению. Очевидная деэскалация Трампа после нескольких дней угроз новых нападений с обеих сторон стала очередным поворотом в развязанной им войне.
Атаки распространились через Персидский залив на Красное море и даже на средиземноморский объект в Египте. Иран в значительной степени перекрыл Ормузский пролив, по которому до начала войны доставлялось 20% мировых запасов нефти и сжиженного природного газа, что привело к росту цен на энергоносители и усилило инфляцию.
Цены на нефть упали в понедельник на открытии азиатских торгов после заявления Трампа, при этом цена на нефть марки Brent упала более чем на 4%, примерно до 83 долларов за баррель.
Трамп утверждал, что заявленная им цель не дать Ирану получить ядерное оружие оправдывает более высокие расходы на топливо в ближайшей перспективе, но экономические трудности оказали на него политическое давление, требуя найти способ положить конец конфликту.
Эли Коэн, министр энергетики Израиля, заявил, что Израиль и США тесно сотрудничают в области безопасности и разведки во всем, что происходит в регионе.
Но он добавил: «С соглашением или без него, и независимо от каких-либо внешних обязательств, если Иран попытается возобновить свою ядерную программу или развивать производство баллистических ракет, мы будем рядом. Мы примем меры и нанесем удар».
Трамп и Нетаньяху встретились во вторник в Вашингтоне, и израильский чиновник заявил, что они изучили все возможные пути сдерживания ядерной программы Ирана, включая дипломатию, экономическое давление и силу. Тегеран отрицает, что стремится к созданию ядерного оружия.