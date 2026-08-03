Трамп анонсировал на понедельник переговоры с Ираном

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи сообщил государственному телевидению в воскресенье, что с Оманом, расположенным по другую сторону пролива, достигнута договоренность о новом маршруте по водному пути. «Сейчас мы собираемся достичь взаимопонимания по маршруту, приемлемому для обеих сторон — ни по северному маршруту, ни по южному, — но такому, который уважает суверенные права обеих сторон и гарантирует наши национальные интересы и безопасность», — сказал он в интервью.