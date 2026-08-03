Россия предупредила Ирландию о последствиях в случае «актов пиратства»

В составе ирландского флота числятся восемь патрульных кораблей, однако из-за острого дефицита личного состава одновременно в море могут выходить не более двух-трех судов, писал The Irish Times. В последний год максимальное количество кораблей, доступных для патрулирования в любой момент, зачастую ограничивалось только одним кораблем, говорится в материале.