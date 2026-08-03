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Россия предупредила Ирландию о последствиях в случае «актов пиратства»

Ирландским военным ранее разрешили высаживаться на морские суда под предлогом борьбы с нарушением санкций против России. В начале года Дублин начал модернизировать свои ВМС до уровня флота территориальной обороны.

Источник: РБК

Москва предупредила Дублин, что попытки морского пиратства будут иметь серьезные последствия, заявил в интервью «Известиям» посол России в Ирландии Юрий Филатов.

В конце июля вступили в силу поправки к закону об обороне 1954 года, которые разрешают ирландским военным высаживаться на морские суда под предлогом борьбы с нарушением санкций против России и защиты экологии.

«Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для них самые серьезные последствия», — сказал российский посол.

Он добавил, что возможности и ресурсы ВМС Ирландии вместе с тем ограничены.

В составе ирландского флота числятся восемь патрульных кораблей, однако из-за острого дефицита личного состава одновременно в море могут выходить не более двух-трех судов, писал The Irish Times. В последний год максимальное количество кораблей, доступных для патрулирования в любой момент, зачастую ограничивалось только одним кораблем, говорится в материале.

В начале этого года власти Ирландии опубликовали первую в истории страны стратегию национальной морской безопасности. Документ предусматривает расширение сотрудничества со странами НАТО для защиты морской зоны страны.

Ирландия решила модернизировать свои военно-морские силы из-за обеспокоенности насчет России, рассказали The Irish Times шесть военных и государственных чиновников. По их словам, целью модернизации «символического флота» является повышение организации до уровня флота территориальной обороны. Планируется создать силы, которые будут способны защищать национальную безопасность, сдерживать шпионаж и потенциальный саботаж.

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