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Пентагон ищет нетрадиционные способы давления на Иран

CENTCOM начал мозговой штурм по наказанию Ирана.

Американских военных попросили придумать «креативные и нетрадиционные» идеи для наказания Ирана, сообщает CNN со ссылкой на источники. Офицер разведывательного подразделения Центрального командования США разослал запрос широкой группе военных аналитиков с просьбой предложить новые способы давления. По словам чиновников, это признак ограниченности доступных президенту Дональду Трампу вариантов.

В сообщении говорилось: «Нам нужны идеи. Мы ищем новые, креативные и нетрадиционные способы оказать давление на Иран и наказать его». Второй источник подтвердил, что запрос был разослан на прошлой неделе.

Военные чиновники считают, что такой мозговой штурм свидетельствует о нехватке эффективных инструментов воздействия на Тегеран. Администрация Трампа ищет альтернативы военным и экономическим мерам.

США уже вводили санкции и проводили военные операции против Ирана. Однако, по данным CNN, текущие подходы не дают желаемого результата.

В CENTCOM не комментировали публикацию. В Белом доме также воздержались от заявлений.

До этого США запрашивали у союзников идеи по усилению давления на Иран. Кроме того, в июне администрация Трампа обсуждала кибератаки как альтернативу военным ударам.

Трамп анонсировал на понедельник переговоры с Ираном.

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