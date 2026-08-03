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В Госдуме зафиксировали работу онлайн-курсов для дискредитации выборов

Пискарев: фиксируется работа онлайн-курсов и тренингов для дискредитации выборов.

Источник: Комсомольская правда

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ зафиксировала в июле и августе работу онлайн-курсов и тренингов по подготовке псевдонаблюдателей для дискредитации выборов. Об этом в Telegram-канале заявил председатель комиссии Василий Пискарев.

По его словам, обучающие тренинги из-за границы организовали иноагенты. В качестве экспертов они привлекли беглых политологов, бывших муниципальных депутатов и активистов.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что выборы в Госдуму 2026 года пройдут в условиях «турбулентности», однако избирательная система России обеспечит их проведение на высоком уровне.

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