В Госдуме зафиксировали работу онлайн-курсов для дискредитации выборов

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ зафиксировала в июле и августе работу онлайн-курсов и тренингов по подготовке псевдонаблюдателей для дискредитации выборов. Об этом в Telegram-канале заявил председатель комиссии Василий Пискарев.
По его словам, обучающие тренинги из-за границы организовали иноагенты. В качестве экспертов они привлекли беглых политологов, бывших муниципальных депутатов и активистов.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что выборы в Госдуму 2026 года пройдут в условиях «турбулентности», однако избирательная система России обеспечит их проведение на высоком уровне.