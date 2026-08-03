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ВСУ атаковали склад Wildberries во Владимирской области

В результате атаки на склад Wildberries есть разрушения, людей из помещений эвакуировали, но есть один пострадавший. Логистические цепочки перестроены, уточнили в компании.

Источник: РБК

ВСУ атаковали складской комплекс в Собинском округе Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев. По его словам, есть разрушения.

«Люди эвакуированы. На месте работают оперативные службы. Сохраняется беспилотная опасность. Соблюдайте меры предосторожности», — написал он.

Позже губернатор рассказал, что при атаке пострадал мужчина, у него повреждение в области головы, но, по предварительным данным, без серьезных последствий. Его госпитализировали.

По удар ВСУ попал склад Wildberries в Хрястово, уточнили в пресс-службе RWB. Там заявили, что на логистическом объекте возникло возгорание, люди были эвакуированы, никто не пострадал. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, добавили в компании.

Утром региональное управление МЧС в «Максе» предупреждало жителей о сохраняющейся беспилотной опасности во Владимирской области.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО в ночь на 3 августа сбили 131 украинский беспилотник над регионами России. Дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Со второй половины июля под атаки попали логистические объекты Wildberries в ряде регионов России. Самые серьезные последствия были в Котовске Тамбовской области, где погибли семь сотрудников и еще 23 человека получили ранения. На некоторых объектах после атак возникли пожары, из-за чего работа отдельных складов временно приостанавливалась.

2 августа в Самарской области после атаки ВСУ произошло возгорание на одном из объектов компании RWB. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал случившееся террористическим актом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «непростой» ситуацию вокруг Wildberries и ее продавцов. Вопрос о том, будут ли власти России принимать меры для поддержки малого бизнеса, он переадресовал кабмину.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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