ВСУ атаковали склад Wildberries во Владимирской области

ВСУ атаковали складской комплекс в Собинском округе Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев. По его словам, есть разрушения.
«Люди эвакуированы. На месте работают оперативные службы. Сохраняется беспилотная опасность. Соблюдайте меры предосторожности», — написал он.
Позже губернатор рассказал, что при атаке пострадал мужчина, у него повреждение в области головы, но, по предварительным данным, без серьезных последствий. Его госпитализировали.
По удар ВСУ попал склад Wildberries в Хрястово, уточнили в пресс-службе RWB. Там заявили, что на логистическом объекте возникло возгорание, люди были эвакуированы, никто не пострадал. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, добавили в компании.
Утром региональное управление МЧС в «Максе» предупреждало жителей о сохраняющейся беспилотной опасности во Владимирской области.
Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО в ночь на 3 августа сбили 131 украинский беспилотник над регионами России. Дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, а также над Крымом и акваторией Черного моря.
Со второй половины июля под атаки попали логистические объекты Wildberries в ряде регионов России. Самые серьезные последствия были в Котовске Тамбовской области, где погибли семь сотрудников и еще 23 человека получили ранения. На некоторых объектах после атак возникли пожары, из-за чего работа отдельных складов временно приостанавливалась.
2 августа в Самарской области после атаки ВСУ произошло возгорание на одном из объектов компании RWB. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал случившееся террористическим актом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «непростой» ситуацию вокруг Wildberries и ее продавцов. Вопрос о том, будут ли власти России принимать меры для поддержки малого бизнеса, он переадресовал кабмину.
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