ВСУ атаковали склад Wildberries во Владимирской области

По удар ВСУ попал склад Wildberries в Хрястово, уточнили в пресс-службе RWB. Там заявили, что на логистическом объекте возникло возгорание, люди были эвакуированы, никто не пострадал. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, добавили в компании.